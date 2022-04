Schlagabtausch wegen Spendenkonto für Hasselfeldes 800-Jahr-Feier

Hasselfelde/Königshütte - Darf die Oberharzer Stadtverwaltung ein Spendenkonto führen, das zur Ausrichtung eines Stadtjubiläums genutzt wird? An dieser Frage schieden sich in der Stadtratssitzung in Königshütte am Dienstagabend (28. September) zunächst die Geister. Mehrheitlich stellten sich die Ratsmitglieder dann aber hinter die Auffassung der Verwaltung: Mit 13 Nein-Stimmen wurde ein entsprechender Antrag aus dem Ortschaftsrat Hasselfelde abgelehnt.