Ein Paradies für Naschenkatzen sollte sie werden: Eine Schokoladenmanufaktur am Stadtrand von Wernigerode. Vor zwei Jahren verkündete Konditormeister Michael Wiecker seine Pläne dafür. Doch nun tritt er davon zurück.

Aus für Schokoladenmanufaktur in Wernigerode: Investor zieht Pläne zurück

Der Konditormeister Michael Wiecker wollte eine Schokoladenmanufaktur in Wernigerode errichten. Doch diese Pläne sind nun geplatzt.

Wernigerode. - In diesem Jahr sollte sich ein Traum für Naschkatzen erfüllen: Es war der Baustart für eine Schokoladenmanufaktur in Wernigerode geplant. Das kündigte der Konditormeister und Veranstalter Michael Wiecker vor zwei Jahren an. Doch nun ist dieser Traum geplatzt.