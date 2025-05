Morgen für Morgen halten viele Autos auf der Gustav-Petri-Straße in Wernigerode: Eltern liefern ihre Kinder an der Diesterweg-Grundschule ab.

Wernigerode. - Morgens um 7.20 Uhr an der Adolph-Diesterweg-Grundschule mitten in Wernigerode: Elterntaxis halten im Minutentakt vor dem Haupteingang an der Gustav-Petri-Straße, Kinder eilen zum Unterricht. Ein schwarzer Transporter stellt sich in die markierte Feuerwehr-Einfahrt. Nachdem ein Junge ausgestiegen ist, wendet der Wagen in mehreren Zügen - und blockiert andere Autos, die zur Stoßzeit unterwegs sind.