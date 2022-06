Selbstversuch: Mit dem Neun-Euro-Ticket vom Harz an die Ostsee

Kühlungsborn zählt keine 9000 Einwohner. In den Sommermonaten zieht es aber deutlich mehr Menschen in die Küstenstadt: 2535 Ferienwohnungen/Ferienwohnungsanlagen sowie 56 Hotels und Co. stehen für Touristen bereit, die Erholung an den Stränden suchen.

Sandra Reulecke