So geht Glasfaser-Ausbau in und um Wernigerode weiter

Während die Telekom in diesem Jahr mehr als 5000 Haushalte und Unternehmen in Wernigerode ans Glasfaser-Netz anschließen will, müssen Reddeber, Minsleben und Schierke wohl noch länger warten.

Wernigerode/Reddeber - Wann bekommt Reddeber endlich schnelles Internet? Diese Frage quält die Einwohner des Wernigeröder Ortsteils seit Jahren. Nun geht die erneute Ausschreibung des geförderten Breitband-Ausbaus für rund 700 Haushalte im Dorf am Barrenbach, in Minsleben, Schierke und Ilsenburg sowie 1700 in Harzgerodes Ortsteilen in die finale Phase.