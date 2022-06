So hilft Silstedt weiter Flutopfern im Ahrtal

Nach ihrem Besuch samt Spendenübergabe im Flutgebiet in Kreuzberg an der Ahr steht für Helfer aus Silstedt im Harz fest: Ihre Hilfsaktion muss fortgesetzt werden.

Bagger laden Bauschutt und Treibgut auf LKW in dem von der Hochwasser-Katastrophe zerstörten Dorf Kreuzberg an der Ahr.

Silstedt/Kreuzberg an der Ahr - Die Bilder, die sie im vom Hochwasser zerstörten Kreuzberg an der Ahr gesehen haben, werden fünf Silstedter nicht so schnell vergessen. „Von gut 600 Einwohnern mussten 490 ihre Häuser verlassen, weil sie nicht mehr bewohnbar oder komplett weggeschwemmt sind“, berichtet Ortsbürgermeister Karl-Heinz Mänz (CDU), der die Delegation anführte. Sie überbrachte einen symbolischen Spendenscheck über mehr als 18.000 Euro für das von der Flut gebeutelte Dorf in Rheinland-Pfalz.