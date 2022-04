IHK So schätzt Harzer Wirtschaft Folgen des Ukraine-Kriegs ein

Steigende Energiepreise, gestörte Lieferketten und Sanktionen: Der Krieg in der Ukraine hält die Wirtschaft im Harz in Atem. Doch komplett schwarzmalen wollen zwei Vertreter der Industrie- und Handelskammer in Wernigerode nicht.