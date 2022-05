So werden Raser vor Grundschule in Ilsenburg sanft geblitzt

Der Landtagsabgeordnete Alexander Räuscher, Schulleiterin Undine Schaper, Bürgermeister Denis Loeffke und Denny Behrendt (von links) von der Harzer Blitzergruppe führen die neue Tempotafel an der Faktoreistraße in Ilsenburg vor.

Ilsenburg - An der Ilsenburger Faktoreistraße, unmittelbar neben einem Fußgängerüberweg und gegenüber der evangelischen Grundschule zeigt jetzt eine digitale Anzeige die Geschwindigkeit der Fahrzeuge auf der Straße an. Die Wirkung der Tempotafel am ersten Tag in Betrieb: aufblitzende Bremsleuchten an vielen Fahrzeugen.