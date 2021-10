So zeigt sich Wernigerode Ende Oktober von seiner Schokoladenseite

Zwei Jahre haben Schokoladen-Freunde warten müssen: Vom 27. bis 31. Oktober dürfen sie wieder bei 30 Ausstellern in Wernigerode naschen. Digitale Angebote werden mit Verkostungen am Computer fortgesetzt.

Wernigerode - Nicht ganz so groß wie noch 2019 zur Chocolart, aber mehr als das rein digitale Format im Corona-Jahr 2020 – das ist der Plan für das Schokoladenfestival in Wernigerodes Innenstadt. In der letzten Oktoberwoche „präsentiert eine kleine, aber feine Auswahl deutscher und internationaler Konditoren und Chocolatiers – unter anderem aus Belgien und Italien – ihre Köstlichkeiten“ vor dem Rathaus, auf dem Nicolaiplatz und auf dem Kohlmarkt, verspricht Roman Müller. Wie der Vizechef der Wernigerode Tourismus GmbH (WTG) erläutert, sollten auf diesem Spezialmarkt unter dem Motto „Chocozeit“ausreichend Abstände zwischen Besuchern garantiert werden.

„Als Fairtrade-Stadt liegt uns am Herzen, fair gehandelte Schokolade anzubieten“, sagt Müller. So gebe es unter anderem in der Tourist-Information am Markt und am Infostand auf dem Nico wieder die neu aufgelegten Souvenir-Schokoladentäfelchen mit den Motiven Schloss, Rathaus und Brockenanemone. „Die Auflage ist auf 1000 Stück limitiert“, ergänzt der WTG-Vize.

Erstmals werde als Mitbringsel und Erinnerungsstück die „Wernigeröder heiße Schokolade für Zuhause“ verkauft: eine Tasse mit Stadtsilhouette und Schoko-Stick. Am Infostand sei zudem das Schokoladenbrot der Bäckerei Silberbach erhältlich, das exklusiv zur Chocozeit hergestellt werde.

Vegane Schokolade bei vier Ausstellern

Neben Bio-Schoko-Schaumküssen, Pralinen und Nougat fänden Besucher bei vier Händlern vegane Schokolade. „Das ist ein Trend, dem wir folgen wollen“, so Müller. Die Veranstalter rechneten zwar nicht mit weit mehr als 100.000 Besuchern wie bei der Chocolart vor Corona, doch voraussichtlich würden für Gäste zusätzliche Parkplätze an der Feldstraße eingerichtet.

Abseits des Marktes verbinde der Chocopfad weitere süße Angebote von Restaurants, Geschäften und Cafés. So zeige unter anderem die Bodega an der Marktstraße Spaniens Schokoladenseiten, im Louisen-Café serviere ein Schokoladenmädchen heiße Schokolade mit unterschiedlichen Aromen.

„Höhepunkt im wahrsten Wortsinn ist sicher das Schoko-Dinner im Riesenrad“, sagt der Touristiker. Die Attraktion an der Angerspitze stehe ganz sicher noch bis zum Ende der Chocozeit am Sonntag, 31. Oktober. Um den Abbau des Fahrgeschäfts samt Corona-Teststation noch vor dem geplanten Weihnachtsmarkt hatte es Irritationen gegeben.

Verkaufsoffener Sonntag in Wernigerode

Für diesen letzten Tag der Chocozeit lädt die Kaufmannsgilde Wernigerode zudem zu einem verkaufsoffenen Sonntag ein. Mehr über die Schokoladentradition der bunten Stadt am Harz könnten Besucher bei täglichen Erlebnisführungen erfahren. „Dafür empfehlen wir dringend, sich vorab anzumelden“, erläutert Roman Müller.

Gleiches gelte für digitale Kostproben mit dem „Chocoversum by Hachez“. „Das Format haben wir 2020 ausprobiert. Es ist ein Erlebnis für alle Sinne – vom Sehen über Hören und Riechen bis zum Geschmack“, verkündet Müller vollmundig. Die Teilnehmer erhalten nach Anmeldung ein Paket mit Spezialitäten von Zartbitter bis Vollmilch zugeschickt, die sie dann vor dem eigenen Bildschirm unter fachkundiger Anleitung aus Hamburg probieren.

Mit dabei ist zudem das Café Genuss-Momente im Argenta-Wohnpark – „einer unserer historischen Schokoladenorte“, wie Müller hervorhebt. Neben ausgewählten Leckereien und einem täglichen Tanztee erwarten Gäste Schokokonzerte der Singgemeinschaft Wernigeröder Männerchöre am Mittwoch, 27. Oktober, um 18 Uhr und des Wernigeröder Frauenchores am Sonntag, 31. Oktober, um 14.30 Uhr.