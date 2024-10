Am Donnerstag, den 31. Oktober, öffnen die Geschäfte in Wernigerode ihre Türen und bieten ein entspanntes Shopping-Erlebnis passend zum Schokoladenfest „ChocolArt“.

Wernigerode. - Verkaufsoffene Sonntage bieten eine willkommene Gelegenheit, außerhalb der regulären Öffnungszeiten zu shoppen. In Wernigerode können Einwohner und Besucher auch an Sonntagen nach Herzenslust einkaufen und verschiedene Events genießen. Hier finden Sie die Termine.

Shopping im Rahmen großer Events

Wie im vergangenen Jahr finden in Wernigerode 2024 sechs verkaufsoffene Sonntage statt. Den Anfang machten das Rathausfest am 13. Juni und die Neustadter Weintage am 7. Juli.

Die nächsten beiden Termine folgen im Rahmen des Schokoladenfestes "ChocolArt" am 31. Oktober und am 3. November. Danach stehen am 1. Dezember (1. Advent) und 15. Dezember (3. Advent) anlässlich des Weihnachtsmarktes zwei weitere Termine an, an denen die Geschäfte ihre Türen öffnen dürfen.

Vorbereitungen für 2025: Geplante verkaufsoffene Sonntage in Wernigerode

Für das kommende Jahr sind vier verkaufsoffene Sonntag möglich. Die Termine stehen derzeit noch nicht fest, teilt die Pressestelle der Stadt auf Anfrage mit. Vorgabe sei es, diese Termine an große Veranstaltungen und Besucherströme zu knüpfen.