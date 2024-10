Spezialmaschine im Harz im Einsatz: So soll Truxor Teiche in mehreren Dörfern retten

Diese spezielle Maschine wurde in Heudeber getestet und soll nun bei der Renaturierung der Komturteiche in Langeln eingesetzt werden.

Langeln/Heudeber. - Ungewöhnliche Technik war in dieser Woche auf dem Oberen Teich in Heudeber zu sehen. Eine futuristisch anmutende Maschine schwamm auf der Wasseroberfläche und widmete sich dem Schilf-Wildwuchs im Gewässer. Die Schilf-Invasion auf dem einzigen Teich im Ort war erst nach dem vor einigen Jahren vollzogenen Ausbaggern des Teichs aufgetreten. Das ging letztlich so weit, dass vom eigentlichen Teich so gut wie nichts mehr zu sehen war. Das Schilfrohr verdeckte die Wasseroberfläche fast komplett.