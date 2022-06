Verblüffende Reaktion Spielplatz weg: Achtjähriger beschwert sich bei Vermieter - der reagiert überraschend

Immer nur meckern, das bringt nichts. Deshalb schreibt sich Jake (8) aus Wernigerode in einem Brief an die Wohnungsgesellschaft den Frust über die verschwundenen Spielplätze von der Seele. Ein Brief mit Folgen.