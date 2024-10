Der Tartan-Platz im Wernigeröder Sportforum musste gesperrt werden: Zu kaputt - und damit gefährlich - war der alte Belag. Nun wird an der Freizeitstätte gearbeitet - Jugendliche dürfen sich zudem auf neue Angebote an der Stelle freuen.

Sportplatz in Wernigerode seit einem Jahr gesperrt: Bald gibt es hier neue Angebote für Jugendliche

Der alte Tartan-Belag auf dem Kohlgarten-Minisportplatz in Wernigerode wird entfernt.

Wernigerode. - Das Tartan-Kleinfeld im Wernigeröder Sportforum ist seit gut einem Jahr gesperrt. Nun dürfen Kinder und Jugendliche hoffen, auf dem Gelände an der Kohlgarten-Turnhalle bald wieder Basket- und Fußball spielen zu können. Die Stadt will ihnen an der Stelle jetzt sogar noch mehr Freizeitspaß anbieten.