Stapelburger Schützen suchen Erinnerungsstücke

Den jüngsten historischen Rückblick in Stapelburg gab es im Jahr 2017. Damals wurde das Fest der ersten urkundlichen Erwähnung des Ortes vor 450 Jahren gefeiert.

Stapelburg - Auf 300 Jahre Schützenwesen können die Stapelburger im kommenden Jahr zurückblicken, und die bedeutsame Zahl 300 bezieht sich auf geschichtlich nachweisbare Schützentradition. Der Verein trägt das Gründungsjahr noch heute in seinem offiziellen Namen, wenngleich vor 300 Jahren noch niemand an das heutige Vereinsrecht dachte. Vielmehr waren es auch in Stapelburg die Schützen, die sich um den Schutz des Ortes kümmerten.