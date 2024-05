Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wernigerode. - Heftige Regenschauer und Gewitter - die Wetterprognosen versprechen nichts Gutes für Samstag, 1. Juni, in Wernigerode. Ausgerechnet an dem Tag, an dem das Brauereifest stattfinden soll. Wird die Freiluft-Party also verschoben oder gibt es eine Schlecht-Wetter-Variante?