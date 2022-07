Sternekoch Robin Pietsch startet Restaurant-Umzug in Wernigerode

Sternekoch Robin Pietsch zieht mit seinem Restaurant „Zeitwerk“ in Wernigerode um. Noch ist der neue Standort eine Baustelle, doch schon im Juni sollen hier die ersten Gäste begrüßt werden.

Wernigerode - Sternekoch Robin Pietsch schließt sein Restaurant „Zeitwerk“ in Wernigerode (die Volksstimme berichtete am 10. März). Diese Nachricht sorgte für mächtig Wirbel. „Damit, dass das so einschlägt, habe ich echt nicht gerechnet“, gesteht der 33-Jährige lachend und ergänzt mit Blick auf das Konzept des Lokals: „Wir renovieren eigentlich nur unser Wohnzimmer.“