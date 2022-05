Einkaufen Stiege: Ort im Oberharz bekommt seinen Dorfladen wieder

Viele kleine Harz-Orte verlieren ihre Dorfläden. Doch in Stiege wagt eine Frau den Neustart des Geschäfts nach vorübergehender Schließung. „Bines Dorfladen“ soll nicht nur Wege in Supermärkte in umliegenden Städten ersparen.