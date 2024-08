Benneckenstein/Tanne. - In den kommenden Wochen stehen im Oberharz Arbeiten der Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt (LSBB) an: Neben der Ortsdurchfahrt Hasselfelde, die voraussichtlich ab Anfang September mehrere Wochen lang für knapp eine Million Euro saniert werden soll, steht eine weitere Baustelle an: Autofahrer müssen demnächst auch etwas mehr Zeit einplanen, wenn sie zwischen Benneckenstein und Tanne unterwegs sein werden.

