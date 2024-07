Die Straßensenke in der Heinrich-Georg-Neuß-Straße in Elbingerode wird repariert.

Elbingerode. - Am unteren Ende der Heinrich-Georg-Neuß-Straße in Elbingerode – im Volksmund als Vollmers Berg bekannt – entsteht seit Jahren eine Senke. Diese wurde immer wieder mit Bitumen aufgefüllt, doch die Delle wurde immer tiefer. So wurden an der Stelle das Tempolimit für Autos auf zehn Kilometer pro Stunde herabgesetzt und Warnkegel aufgestellt. Nun sind die Verantwortlichen bei der Ursachenforschung einen Schritt weiter.