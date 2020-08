Wanderer kämpfen sich gegen den Sturm auf den Brockengipfel. Am Vormittag war das Sturmtief Kirsten über die höchste Erhebung des Harzes gezogen. Dort erreichte der Sturm in Böen über 100 Kilometer pro Stunde und brachte Regen und Nebel mit sich. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Wernigerode und der Harz kommen bei Sturmtief "Kirsten" relativ glimpflich davon. Die Feuerwehr musste zu umgeknickten Bäumen ausrücken.

Wernigerode/Schierke (mg) l Der erste Herbststurm des Jahres hat Wernigerode weitestgehend verschont. Tief „Kirsten“ hat am Mittwoch, 26. August, lediglich rund um Schierke und an der Friedrichstraße einige Bäume umgeknickt, hieß am Abend von der hauptamtlichen Wachbereitschaft der Feuerwehr auf Volksstimme-Anfrage.

Die Harzer Schmalspurbahnen hatten bereits am Morgen ihren Zugverkehr zwischen Schierke und Brocken eingestellt. Eine Sonderfahrt mit dem Traditionszug musste ausfallen, teilt das Unternehmen via Facebook mit. Der Deutsche Wetterdienst warnt für Donnerstag, 27. August, bis 9 Uhr vor schweren Sturmböen bis 100 Kilometer pro Stunde auf dem höchsten Harzgipfel.