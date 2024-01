Die Telekom baut derzeit ihr Netz in Ilsenburg aus. Unklar ist noch, wie die Bewohner in den Wohngebieten Tiergarten und Mahrholzberg versorgt werden.

Wie und von wem die Bewohner des Wohngebietes Tiergarten in Ilsenburg ans Glasfasernetz angebunden werden, ist derzeit noch offen.

Ilsenburg. - Schnelles Internet für den Hausgebrauch: In Ilsenburg werden dafür die Voraussetzungen geschaffen. Die Telekom hat 2023 in Sachen Glasfaserausbau Tempo gemacht, wie Konzernsprecher Markus Jodl berichtet. „Das Stadtgebiet ist zu zwei Dritteln flächendeckend mit Glasfaser versorgt“, so Jodl.