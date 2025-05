Veranstaltungs-Tipp im Oberharz Tanner Kuhball 2025: Traditionsfest im Harz feiert besonderes Jubiläum

In Tanne wird am 25. Mai der Kuhball gefeiert. Einen Tag lang herrscht in dem kleinen Oberharz-Ort dann Ausnahmezustand. In diesem Jahr steht ein besonderes Jubiläum an.