Zukunft des Geschäfts ungewiss Feuer zerstört Tedi-Markt: Wird die Filiale in Wernigerode wieder aufgebaut?

Vor zwei Monaten brannte der Tedi-Markt in der Ilsenburger Straße in Wernigerode nieder. Noch ist unklar, ob und wann die Filiale wieder aufgebaut wird. Die Trümmer liegen immer noch an Ort und Stelle. Wie geht es weiter?