Ein dicker Eispanzer hat den Richtfunk von Leitstelle und Feuerwehren im Harzkreis gestört: Wie die Blauen Engel mit heißem Einsatz die Technik in der Kuppel der Brockenmoschee wieder einsatzfähig machen.

THW-Sauna in der Kuppel der Brockenmoschee

Halberstadt/Schierke. - Nichts geht mehr im Richtfunk zwischen der Kreis-Leitstelle in Halberstadt und angegliederten Bereichen in Wernigerode sowie den Rettungswachen und Feuerwehren im Harzkreis: Eine Extremwetterlage mit gefrierendem Regen hat die Verantwortlichen am Dienstagabend (10. Dezember) vor eine knifflige Aufgabe gestellt.