Anwohner einer Straße im Wernigeröder Stadtgebiet sind frustriert. Seit Langem prangern sie den schlechten Zustand an, Abhilfe wurde versprochen - passiert ist jedoch nichts. Wie lange sie noch auf die Sanierungsarbeiten warten müssen.

Der Wildmeisterweg in Wernigerode verwandelt sich bei Regen in eine Schlammpiste. Anwohner beschweren sich über die unebene Fahrbahn und die tiefen Schlaglöcher.

Wernigerode. - Jeder Gang vors Haus wird für die Wernigeröderin Erika Kniep zum Ärgernis. Die Straße gleicht einer Schlammpiste. Die Fahrbahn weist Unebenheiten, Dellen und Fahrspuren auf. Die großen Schlaglöcher verwandeln sich regelmäßig in tiefe Pfützen - und in Eisflächen, sobald die Temperaturen sinken. „Da muss endlich was passieren“, fordert sie im Namen der Nachbarschaft.