Online-Petition gestartet Tiefe Schlaglöcher, Risse und Schotter: So kämpfen Oberharzer gegen katastrophale Straßen in Stiege

Die Straßen in Stiege sind an vielen Stellen in einem teils desolaten Zustand. Einwohner des Oberharz-Ortes wollen auf das Problem unter anderem mit einer Online-Petition aufmerksam machen. Was nun geplant ist, damit sich am Ortsbild etwas ändert.