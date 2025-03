Der Frühling naht, die Wandersaison im Harz kann wieder beginnen. Ein Ort, der sich trefflich dafür eignet, ist der Stieger See. Im Ort selbst, und in der Umgebung, können Besucher viel sehen und erleben.

Der See in Stiege mit Blick auf das Schloss.

Stiege. - Der Frühling steht vor der Tür, die Temperaturen steigen, die Sonne scheint. Bestes Wetter für einen Spaziergang in der Natur. Und den kann man im Oberharz an vielen Orten genießen, zum Beispiel am Stieger See, an dem passenderweise auch ein Wanderweg entlang führt.

Von dort haben Besucher einen wunderbaren Blick auf das Stieger Schloss und die Kirche „Zur Hilfe Gottes“, und auf dem See kann sogar zu bestimmten Zeiten im Jahr Tretboot gefahren werden. Und das sind nur ein paar Höhepunkte, die man in der näheren Umgebung erleben kann.

Und wenn Gäste zu Besuch in Stiege sind, können sie auch einen Abstecher zur Stabkirche unternehmen, die sich seit 2022 im Ort befindet. Anlässlich des 120-jährigen Jubiläums der kleinen Kirche in diesem Jahr ist im Mai übrigens ein großes Fest geplant.