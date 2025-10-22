Ein Karton am Straßenrand – und darin vier kleine, verängstigte Katzenbabys. Was ein Spaziergänger in Stapelburg entdeckte, erschüttert nicht nur Tierfreunde. Jetzt ermittelt die Polizei.

Tierretter im Nordharz alarmiert: Vier ausgesetzte Kätzchen in Karton gefunden

Diese vier niedlichen Kätzchen wurden im Nordharz-Dorf Stapelburg ausgesetzt.

Stapelburg. - Ein Spaziergänger aus Stapelburg wollte am Mittwoch, 22. Oktober, gegen 13 Uhr seinen Augen nicht trauen, als er am Ende der Langen Straße seines Heimatortes einen Karton fand. Darin befanden sich vier junge Katzen.