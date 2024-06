Eine der begehrtesten, weil lustigsten Trophäen im Deutschen Fußball hat einen Ehrenplatz bei Elias Löders Eltern in Darlingerode bekommen: Die Klobrille für das „Kacktor des Monats". Gleich zweimal gewählt von den Fernsehzuschauern der Kultsendung „Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs“.

Wernigerode. - Während für viele in dieser Woche der Sommerurlaub beginnt, ist für einen jungen Harzer die freie Zeit bereits vorbei. Am Montag (24. Juni) stand Elias Löder wieder auf dem Trainingsplatz des Fußball-Regionalligisten FC Carl Zeiss Jena. Der gebürtige Wernigeröder hatte gleich in seiner ersten Saison im Trikot der Thüringer für Furore gesorgt. Mit seinen 25 Toren wurde der Offensivmann bester Torschütze aller fünf deutschen Regionalligen und sicherte sich damit die Torjägerkanone des Sportmagazins Kicker.