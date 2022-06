Köhlerei Stemberghaus Traditionshandwerk in Harzer Köhlerei: Holzkohle aus dem Stemberghaus

Zu DDR-Zeiten war gute Holzkohle so was wie Goldstaub, der schwer zu bekommen war. Eines war Holzkohle aber schon immer: Resultat schwerer Handarbeit. In der Harzköhlerei Stemberghaus wird heute wieder traditionell verkohlt.