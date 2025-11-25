Trauer um beliebtem Stadtführer Er prägte Wernigerodes Stadtbild: Nachtwächter Rudolf Nüchterlein ist verstorben
Rudolf Nüchterlein prägte das Stadtbild Wernigerodes wie kaum ein anderer. In seinem markanten Nachtwächter-Kostüm brachte er als Stadtführer 23 Jahre lang Menschen die Geschichte seiner Heimat näher. Nun ist er gestorben. Wer führt sein Vermächtnis fort?
Aktualisiert: 25.11.2025, 19:47
Wernigerode. - Er ist wohl einer der bekanntesten und meist fotografierten Männer Wernigerodes gewesen: 23 Jahre lang gab Rudolf Nüchterlein in als Nachtwächter Führungen durch die Harz-Stadt. Nun ist der 81-Jährige gestorben.