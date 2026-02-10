Tausende Haushalte warten im Harz auf schnelles Internet – doch Genehmigungsprobleme und Mehrkosten bremsen den Glasfaserausbau. Droht jetzt das Aus?

Droht Glasfaser-Ausbau im Harz zu scheitern? Genehmigungsstreit bremst UGG-Pläne aus

An der Autobahn 36 kommt der Glasfaser-Ausbau für drei Orte im Landkreis Harz ins Stocken.

Landkreis Harz. - „Unsere Grüne Glasfaser“ (UGG) will rund 17.500 Haushalte im Nordharz und in Blankenburg ans superschnelle Internet anschließen. Doch es kommt zu Verzögerungen – für drei Ortsteile steht der eigenwirtschaftliche Glasfaserausbau offenbar auf der Kippe.