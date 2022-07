Traum vom Eigenheim in Wernigerode: Erster Spatenstich für neues Baugebiet

Häuslebauer können bald in Silstedt loslegen. Am Rand des Wernigeröder Ortsteils ist der erste Spatenstich für ein Baugebiet erfolgt. Wie viel sollen die Grundstücke kosten?

Spatenstich für das Baugebiet in Silstedt, von links: Lars Grundmann (Geschäftsführer der CKS Bau-GmbH), Steffen Meinecke (Geschäftsführer Stadtwerke), Oberbürgermeister Peter Gaffert, Silstedts Ortsbürgermeister Karl-Heinz Mänz und Nikolai Witte (Geschäftsführer Wasser- und Abwasserverband Holtemme-Bode).

Silstedt - Bauplätze in und um Wernigerode sind gefragt – und rar. Nun gibt es für jene, die sich den Traum vom Eigenheim erfüllen wollen, gute Neuigkeiten: In Silstedt finden die Vorbereitungen für das Wohngebiet „Börstedter Straße“ am Ortsausgang Richtung Derenburg statt. Der symbolische erste Spatenstich auf dem rund 25.000 Quadratmeter großen Areal ist Ende Juli erfolgt.