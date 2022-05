Truck Trial: Ergebnisse vom Meisterschaftslauf in Elbingerode stehen fest

Elbingerode - Dieselqualm, spritzender Schlamm und jede Menge Geschick am Steuer: Der Tagebau der Fels-Werke am Hornberg bei Elbingerode war am Wochenende (28./29. Mai) fest in der Hand von Truck-Trial-Fans. 16 Brummi-Teams in fünf Klassen kämpften um Wertungspunkte in der Internationalen Meisterschaft des Deutschen Motorsport-Verbandes.