Über 21 000 Staßfurter sind gefragt

Am Sonntag, 20. März, ist in Staßfurt Bürgermeisterwahl. Über 21 000 Wahlberechtigte haben die Wahl zwischen vier Bewerbern. Ist alles alles klar für den Wahlsonntag?

Wie läuft die Wahlvorbereitung?

Die Wahlvorbereitungen in den 22 Urnenwahllokalen und den drei Briefwahllokalen sind abgeschlossen. Die Wahlvorstände in den einzelnen Wahllokalen sind besetzt und arbeitsfähig. Bis auf das Wahllokal im Sängerheim des Staßfurter Männerchores in der Schlachthofstraße 10 in Staßfurt sind alle Wahllokale barrierefrei erreichbar. Geöffnet sind die Wahllokale von 8 bis 18 Uhr.

Die Wahl findet in Corona-Zeiten statt. Welche Regeln gelten?

Bei der Durchführung der Wahl und der Ermittlung des Wahlergebnisses gelten die allgemeinen Hygiene- und Abstandsregeln. Im Wahlgebäude besteht die Verpflichtung zum Tragen eines Mund-Nasen- Schutzes. Davon ausgenommen sind Personen, denen die Verwendung einer Mund-Nasen-Bedeckung aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich oder zumutbar ist und dies durch ärztliche Bescheinigung nachgewiesen ist. Es werden in den Wahllokalen Einwegmasken vorgehalten, die Wahlberechtigten angeboten werden können. Kann ein Wahlberechtigter keine ärztliche Bescheinigung vorweisen und lehnt er das Tragen einer Maske ab, kann der Wahlvorstand von seinem Hausrecht Gebrauch machen und den Zutritt zum Wahlraum verwehren.

Wie viele Wahlhelfer sind im Einsatz?

Es sind insgesamt 175 Personen in den Wahlvorständen tätig, die dafür eine Entschädigung in Höhe von 16 Euro für den Tag der Wahl erhalten.

Wie lange ist Briefwahl möglich?

Stand Mittwochabend haben 2423 Wahlberechtigte einen Antrag auf Zusendung von Briefwahlunterlagen gestellt. Im Vergleich zur letzten Bürgermeisterwahl vor sieben Jahren haben bereits jetzt 1230 Wahlberechtigte mehr die Briefwahl beantragt. Briefwahlunterlagen können noch bis zum 18. März, 18 Uhr, im Bürgerservice der Stadt Staßfurt, Steinstraße 38, beantragt werden. Es ist aber darauf zu achten, dass die Wahlberechtigten dafür Sorge tragen, dass der Wahlbrief spätestens am Wahltag bis zum Ende der Wahlzeit um 18 Uhr eingeht. Die Beantragung der Briefwahlunterlagen zur Versendung sollte deshalb unter Berücksichtigung der Postlaufzeit erfolgen.

Bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung können Briefwahlunterlagen auch noch bis zum Wahltag, 15 Uhr, beantragt werden. Wer die Briefwahlunterlagen für einen anderen beantragt muss durch schriftliche Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Der Bevollmächtigte darf nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertreten.

Wie arbeiten die Vorstände in den Briefwahllokalen?

Die drei Briefwahlvorstände treten am Wahlsonntag um 16 Uhr im „Haus am See“ in der Rathausstraße und im Konferenzraum des Hauses II der Stadt Staßfurt in der Steinstraße 38 zusammen und werden um 18 Uhr mit der Auszählung beginnen. Von 16 Uhr bis 18 Uhr werden die blauen Wahlbriefumschläge geöffnet und die Gültigkeit der Wahlscheine kontrolliert und die verschlossenen grauen Stimmzettelumschläge wieder in die Wahlurne gelegt, um diese dann ab 18 Uhr zu öffnen und auszuzählen. Alle Wahlhandlungen, so auch die Feststellung des Ergebnisses, sind öffentlich und die Teilnahme unter Einhaltung der allgemeinen Abstands- und Hygienevorschriften und der Maskenpflicht möglich.

Wie viele Menschen sind am Sonntag wahlberechtigt?

21 603 Personen ab dem vollendeten 16. Lebensjahr, die länger als drei Monate in Staßfurt gemeldet sind.

Wann ist am Sonntag mit einem Wahlergebnis zu rechnen?

Das vorläufige Wahlergebnis wird voraussichtlich ab 20 Uhr vorliegen. Auf der Internetseite der Stadt Staßfurt unter www.stassfurt.de werden ab 18.30 Uhr Zwischenergebnisse zu lesen sein. Im Sitzungsraum des Rathauses in der Hohenerxlebener Str. 12 wird eine Präsentation der Ergebnisse erfolgen.

Wann steht das amtliche Endergebnis fest?

Der Wahlausschuss tritt am 22. März zur Feststellung des Ergebnisses der Bürgermeisterwahl um 17.30 Uhr im Sitzungsraum des Rathauses zusammen.

Wer ist Wahlsieger?

Derjenige, der unter den vier Kandidaten am Sonntag über 50 Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen erhält. Erreicht niemand dieses Ergebnis, gibt es eine Stichwahl der beiden bestplatzierten am 2. April.

Was kostet die Staßfurter Bürgermeisterwahl?

Die Wahlkosten sind noch nicht ermittelt. Das geschieht erst nach Abschluss aller Wahlhandlungen.