Erst abgeklebt, inzwischen abgehängt - die Uhrenwürfel an der Citybus-Haltestelle Rendezvous in Wernigerode.

Wernigerode. - Wer hat an der Uhr gedreht? Das fragen sich viele Passanten und Busfahrgäste am Rendezvous in Wernigerode. Einst zuverlässiger Zeitanzeiger an dem wichtigen Drehkreuz für den Citybusverkehr – hat der Uhrenwürfel zuerst wochenlang unterschiedliche Zeiten auf den vier Seiten angegeben. Dann wurden die Uhren abgeklebt, inzwischen sind sie ganz abmontiert. Sehr zum Missfallen vieler Wernigeröder.