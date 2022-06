Umzug: Kinderklinik mit neuem Standort am Harzklinikum in Wernigerode

Flexibel und modern sei die Arbeit am neuen Kinderzentrum des Harzklinikums in Wernigerode, sagt Chefarzt Dr. Henning Böhme. Ab Montag werden dort die jungen Patienten behandelt.

Wernigerode - Für die Kindermedizin in Wernigerode startet ein neues Kapitel. Am Montag werden die kleinen Patienten erstmals im frisch eingeweihten 34-Millionen-Euro-Neubau des Harzklinikums in der Ilsenburger Straße behandelt. Das neue Kinderzentrum öffnet dort seine Pforten. 19 Patientenzimmer mit maximal 32 Kinderbetten und die acht Bettchen in der Neonatologie bilden das Herz der neuen Klinik. Dazu die Kindernotfallambulanz, Radiologie und Intensivstation im gleichen Gebäude, die innerhalb von Minuten durch Fahrstühle erreichbar sind.