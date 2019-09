Unfall an einem unbeschrankten Bahnübergang in Wernigerode: Eine Brockenbahn kollidiert mit einem Lkw. Einige Fahrgäste wurden verletzt.

Wernigerode l Nur ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit, und schon war es passiert. Am Donnerstagnachmittag ist ein Zug der Harzer Schmalspurbahnen GmbH (HSB) mit einem Lkw aus den Niederlanden zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 15.10 Uhr am unbeschrankten Bahnübergang an der Bielsteinchaussee am Ortsrand von Hasserode.

„Der Lkw-Fahrer hat die herannahende Brockenbahn zu spät gesehen“, so HSB-Sprecherin Heide Baumgärtner gegenüber der Volksstimme. Der Lokführer habe zwar noch eine Gefahrenbremsung eingeleitet. Die Brockenbahn kollidierte dennoch mit dem Anhänger des Lasters. Durch die Wucht des Aufpralls kippte dieser um. Der Zug mit „maximal 50 Reisenden“ an Bord sei auf dem Weg vom Brocken nach Wernigerode gewesen, heißt es von Heide Baumgärtner. Darunter war auch eine Gruppe mit Behinderten und Rollstuhlfahrern.

Bei der Notbremsung hätten sich „einige wenige Fahrgäste“ leicht verletzt, so die HSB-Sprecherin weiter. Die beiden Lokführer seien dagegen mit dem Schrecken davon gekommen. Ein Teil der Reisenden sei nach dem Unfall selbstständig zum Floßplatz gelaufen, um von dort aus den Linienbus zu nehmen. Andere seien mit einem VW-Bus der Harzer Schmalspurbahnen nach Wernigerode gebracht worden. Einige hätten auch am Unfallort gewartet.

Bilder Der Lkw-Hänger wurde beim Zusammenprall mit der Brockenbahn beschädigt. Die Lok musste vor Ort an der Bielsteinchaussee in Wernigerode repariert werden....



Dampflok an Unfallstelle repariert

Die Dampflok der Brockenbahn-Klasse mit der Nummer 99 7247 war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrtüchtig. Laut Heide Baumgärtner wurden unter anderem einige Druckschläuche und ein Scheinwerfer abgerissen. Die Lokomotive musste vor Ort repariert werden. Die Arbeiten nahmen ungefähr eine Stunde in Anspruch. „Danach konnte die Lok in unsere Werkstatt gefahren werden.“ Dort werde sie nun nach weiteren Schäden durchgecheckt. Aus der Lok sei Wasser ausgetreten. „Am Freitag wird sie auf keinen Fall fahren können“, so Baumgärtner. Zur Schadenshöhe konnte die Sprecherin noch keine Angaben machen. Man müsse erst die Untersuchung abwarten.

Der Lkw konnte erst am Donnerstagabend mit Hilfe eines Abschleppkrans geborgen werden. Am Anhänger entstand laut Polizei Totalschaden, der Schaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. Die polizeilichen Ermittlungen zur Unfallursache laufen.