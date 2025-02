Gehäufte Unfälle im Harzkreis Drei Crashs halten Harzer Rettungskräfte in Atem

Am Dienstag, 11. Februar, haben gleich drei Unfälle, die kurz hintereinander in Schmatzfeld, Wilhelmshall und Wernigerode passiert sind, die Rettungskräfte auf Trab gehalten. Was passiert ist.