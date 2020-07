Im Harz ist ein Laster von der Straße abgekommen und gegen drei Bäume gefahren. Der Fahrer wurde schwer verletzt.

Drei Annen Hohne/Elbingerode (vs) l Bei einem Unfall am Dienstagnachmittag zwischen Drei Annen Hohne und Elbingerode ist ein Lkw-Fahrer aus Tanne schwer verletzt worden. Der 57-Jährige verlor aus Drei Annen Hohne kommend kurz vor dem Ortseingang Elbingerode auf gerade Strecke von der Straße ab, wie die Polizei am Mittwoch mitteilt.

Der mit Holz beladene Sattelzug überquerte die Gegenfahrbahn und durchfuhr einen Graben. Dabei wurden Polizeiangaben nach drei Tannen umgeknickt und etwa 25 Meter Böschung aufgeworfen. Der Fahrer musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Am Lkw entstand ein Schade von etwa 25.000 Euro.