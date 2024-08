Bei einem Verkehrsunfall in Wernigerode zog sich ein Radfahrer am Donnerstag schwerste Verletzungen zu und musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Darum ermittelt die Polizei nun gegen eine BMW-Fahrerin.

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstag in Wernigerode. Die Straße Richtung Schierke musste gesperrt werden.

Wernigerode. - Schwerste Verletzungen hat ein Radfahrer am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in Wernigerode erlitten. Wie Polizeisprecherin Elisabeth Weber informiert, musste der 39-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik in Magdeburg geflogen werden.