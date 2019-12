In Blankenburg hat es am Freitag eine Explosion in einem Mehrfamilienhaus gegeben. Foto: Jens Müller

In Blankenburg hat es eine Explosion in einem Mehrfamilienhaus gegeben. Hier geht es zum Liveticker zu dem Ereignis.

Blankenburg (im/dt) l In einem Mehrfamilienhaus in Blankenburg ist es am Freitag zu einer Explosion gekommen. Nach ersten Informationen sind dabei mindestens 25 Menschen verletzt worden. Es gibt auch mindestens einen Toten. Drei Rettungshubschrauber waren am Unglücksort im Einsatz.



Polizei und Rettungskräfte sind vor Ort. Gegenwärtig werden der Unglücksbereich weiträumig abgesperrt und weitere Bewohner des betroffenen Wohnhauses evakuiert. Wie es zu der Explosion kam, ist derzeit noch unklar. DIe Redaktion tickert vom Ereignis.