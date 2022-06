Unterschiedliche Welten: Im Schloss Wernigerode trifft ein russischer Torero auf ein naives Bauernmädchen aus Spanien

In der Oper ?La Tragédie de Carmen?, die bei den Schlossfestspielen in Wernigerode aufgeführt wird, gibt Rebekka Reister die Michaela und Ilya Lapich den Escamillo. Der Harz gefalle ihnen, berichten die Sänger. Einige der Sehenswürdigkeiten der Region haben sie sich schon angesehen und Wernigerode per Fahrrad erkundet. ?Die Stadt ist genau so, wie man sich eine deutsche Kleinstadt vorstellt?, lautet das Fazit von Lapich.

Foto: Sandra Reulecke