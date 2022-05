Eisleben/MZ - Das war eine fröhliche Fahrt in den Harz nach Pullman City. Familie Neumann aus Eisleben, das sind Vater Jens und Mutter Lysann sowie fünf Kinder im Alter von zwei bis 15 Jahren, verbrachte einen unbeschwerten Familientag in der Westernstadt. Das wäre an sich nichts Besonderes, wenn denn nicht auch die Sorge um Vater Jens immer mit an Bord wäre. Der 38-jährige Familienvater ist schwer an Krebs erkrankt, wird mittlerweile palliativ versorgt und seit dem Sommer auch vom Hospizdienst in Eisleben betreut.