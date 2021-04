Verfolgungsjagd im Harz endet mit Sprung in kalten Teich

Goslar

Wie die Polizei in Goslar am Samstag, 17. April, mitteilte, hatte eine zivile Streife bereits am Freitag, 16. April, in der Dr. Wilhelm-Kempe-Straße in Goslar einen Wagen angehalten, um ihn zu überprüfen. Nachdem der Pkw mit Goslarer Kennzeichen angehalten hatte, sei der Fahrzeugführer aus dem Pkw gesprungen und weggerannt. Der Beifahrer, ein 39-jähriger Goslarer, wurde zunächst vor Ort festgenommen. Laut Polizeibericht nahmen weitere Funkwagen die Verfolgung des Flüchtenden auf. Dabei rannte der Mann weiter in Richtung Wallanlage des Zwingers. Dort sprang er in einen der dortigen und nur wenige Grad kalten Teiche, kam aber nur bis zur Teichmitte und gab dann entkräftet auf.

Geringe Mengen Drogen gefunden

Wie es weiter hieß, wurde bei dem 29-Jährigen Goslarer ein Atem-Alkoholwert von 1,62 Promille ermittelt. Zudem sei er nicht im Besitz eines Führerscheins und habe außerdem unter dem Einfluss von Amphetaminen und weiteren Drogen gestanden. Bei der anschließenden Durchsuchung des 39-jährigen seien noch geringe Menge an Heroin, Amphetaminen und Cannabis gefunden worden. Dem 29-Jährigen wurden laut Polizei eine Blutprobe entnommen und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.