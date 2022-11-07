Verkaufsoffene Sonntage laden dazu ein, auch außerhalb der üblichen Öffnungszeiten von Geschäften einzukaufen und nach Lust und Laune zu shoppen. Wie sieht die Lage für das restliche Jahr in Wernigerode aus?

Wernigerode. - Verkaufsoffene Sonntage bieten eine willkommene Gelegenheit, außerhalb der regulären Öffnungszeiten zu shoppen.

In Wernigerode können Einwohner und Besucher auch in diesem Jahr an einigen Sonntagen nach Herzenslust einkaufen und verschiedene Events genießen. Hier gibt es die Termine:

Verkaufsoffene Sonntage in Wernigerode 2025

In diesem Jahr werden vier verkaufsoffene Sonntage in Wernigerode stattfinden. Zum „ChocolArt“ öffnen die Geschäfte am Freitag, 31. Oktober und einmal am Sonntag, 2. November, die Türen.

Passend zum süßen Festival, verspricht Roman Müller vom Organisationsteam, haben die Läden auch die eine oder andere süße Überraschung in der Auslage. Zu entdecken gebe es beispielsweise handgenähte Mützen mit Schoko-Motiven und „süße Bücher“ bis hin zur Kakao-Salami.

Die beiden nächsten Verkaufssonntage finden am 30. November und am 7. Dezember und damit in der Vorweihnachtszeit statt.

Grundsätzlich gilt in Sachsen-Anhalt, dass Kommunen an vier Sonn- und Feiertagen im Jahr erlauben können, dass die Geschäfte trotz Ruhetag öffnen. Es muss allerdings ein besonderer Anlass wie beispielsweise ein Volksfest oder Markt die Ausnahme rechtfertigen.