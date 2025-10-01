Veranstaltungstipp im Harz Chocolart 2025 in Wernigerode: Programm des Schokoladenfestivals, Tipps fürs Parken und für Shopping-Touren

Wernigerode wird zur Schokoladenstadt: Zum 13. Mal findet ab dem 29. Oktober 2025 die Chocolart statt. Welche süßen Überraschungen den Besuchern geboten werden, welche Rolle Halloween dabei spielt und was sie vor der Anreise wissen sollten.