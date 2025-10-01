Veranstaltungstipp im Harz Chocolart 2025 in Wernigerode: Programm des Schokoladenfestivals, Tipps fürs Parken und für Shopping-Touren
Wernigerode wird zur Schokoladenstadt: Zum 13. Mal findet ab dem 29. Oktober 2025 die Chocolart statt. Welche süßen Überraschungen den Besuchern geboten werden, welche Rolle Halloween dabei spielt und was sie vor der Anreise wissen sollten.
Aktualisiert: 28.10.2025, 10:33
Wernigerode - Diesem Termin fiebern nicht nur Naschkatzen entgegen: Ab Mittwoch, 29. Oktober 2025, zeigt sich die Harz-Stadt Wernigerode mit dem Schokoladenfestival Chocolart von ihrer süßesten Seite.