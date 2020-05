Zwischen Veckenstedt und Ilsenburg (Landkreis Harz) hat sich eine Fahrerin mit ihrem Auto überschlagen.

Veckenstedt (vs) l Am Montag (4. Mai) fuhr eine 37-Jährige aus der Gemeinde Nordharz mit ihrem Auto auf der K 1355 aus Richtung Veckenstedt kommend in Richtung Ilsenburg. Gegen 12.30 Uhr kam sie auf regennasser Fahrbahn nach dem Passieren einer Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab.

Sie überschlug sich in weiterer Folge, prallte gegen einen Leitpfosten und blieb mit dem Fahrzeug im Straßengraben auf dem Dach liegen. Die Frau verletzte sich dabei, sodass sie durch den Rettungsdienst ins Klinikum gebracht werden musste. Am Fahrzeug, welches abgeschleppt werden musste, entstand Sachschaden.