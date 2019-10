Ein totes Kalb, ein beschädigter Skoda: Das ist die Bilanz eines Unfalls bei Siptenfelde im Harz. Das Tier lief auf die Straße.

Siptenfelde (vs) l Einen Unfall auf der Bundesstraße 242 nahe des Harzgeröder Ortsteils Siptenfelde hat ein Kalb nicht überlebt. Laut Pressestelle des Polizeireviers Harz war eine 54-Jährige in ihrem Skoda am Donnerstagabend, 24. Oktober, auf der Straße von Alexsibad in Richtung Siptenfelde unterwegs. Das Kalb sei gegen 18.30 Uhr plötzlich auf die Fahrbahn gelaufen.

"Das Tier verendete am Unfallort", heißt es im Polizeibericht weiter. Der Skoda der Harzgeröderin wurde ebenfalls beschädigt.