In Hasselfelde endete ein Verkehrsunfall in einem Gartenhaus. Foto: Polizeirevier Harz

In Hasselfelde (Landkreis Harz) kam es zu einem Unfall mit einem Transporter, bei dem eine Frau verletzt wurde.

Hasselfelde (vs) l Am Mittwoch (3. Juni) fuhr ein 55-Jähriger aus der Stadt Oberharz am Brocken mit einem Transporter auf der Rübeländer Straße in Hasselfelde, um gegen 6.45 Uhr nach rechts in die Blankenburger Straße abzubiegen.

Dabei übersah er einen VW Golf, der die Blankenburger Straße aus Richtung Blankenburg kommend befuhr, und stieß mit diesem zusammen. Der Transporter stieß anschließend gegen ein Begrüßungsschild der Stadt. In weiterer Folge geriet dieser auf ein angrenzendes Grundstück und prallte dort gegen ein Gartenhaus, in dem sich zu diesem Zeitpunkt eine Frau aufhielt.

Die Frau verletzte sich dabei leicht. An beiden Fahrzeugen und an dem Gartenhaus entstand erheblicher Sachschaden.